Берлусконі оголосив про відродження своєї старої партії

У своєму черговому відеозверненні до нації він закликав італійців підтримати "єдину силу здатну врятувати країну від катастрофи", повідомляє ИТАР-ТАСС.

Крім того, Берлусконі дав ясно зрозуміти, що стане лідером цієї партії. "Я буду завжди поруч з вами, повержений чи ні. Політикою можна займатися і не будучи членом парламенту", - сказав екс-прем'єр.

Він ще раз виступив з жорсткою критикою на адресу судової системи, "що стоїть на службі" його політичних супротивників. "Я ні в чому не винен і маю намір в будь-яких інстанціях боротися за зміну рішення касаційного суду, що засудив мене до чотирьох років в'язниці",- сказав Берлусконі.

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Він не заявив про свою добровільну відставку з поста сенатора, але і не підтвердив наміри відмовити у довірі уряду Енріко Летте, що могло б сприяти початку чергової урядової кризи. Голосування спеціальної комісії з питання про виключення Берлусконі з сенату, куди він був обраний у лютому, очікується сьогодні ввечері.

Перед виборами 2008 року "Вперед, Італіє" була переформована в "Народ свободи" при злитті з союзним Національним альянсом. Тепер "Вперед, Італіє" буде відтворена на основі НС і повинна об'єднати всіх прихильників правого центру.