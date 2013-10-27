В Аргентині проходять парламентські вибори

Як повідомляє РІА «Новости», по всій країні о 8.00 за місцевим часом відкрилися виборчі дільниці, на які впродовж 10 годин мають прийти більш як 30,6 млн. аргентинців. Перші результати стануть відомі після 21.00 за місцевим часом.

Одночасно із загальнонаціональними парламентськими виборами у ряді провінцій почалися і вибори до місцевих парламентів. Безпеку виборів по всій країні забезпечують більш як 90 тис. поліцейських і військовослужбовців.

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Участь у виборах є обов'язковою для громадян Аргентини віком від 18 до 70 років. Ті, хто не можуть взяти участь в голосуванні через хворобу чи поїздку, зобов'язані представити виправдувальні документи або сплатити штраф.

Особливістю нинішніх виборів стало те, що в них у добровільному порядку беруть участь майже 600 тис. аргентинців віком від 16 до 17 років - в 2012 році в країні було ухвалено відповідний закон.