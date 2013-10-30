Після урагану в Естонії більше 30 тисяч будинків залишилися без електрики

Більше 30 тисяч будинків в Естонії залишаються без електрики після шторму "Святий Іуда", електрикам вдалося відновити електропостачання 64 тисяч домогосподарств.

Як повідомляє РІА Новости, за даними підприємства Elektrilevi, що обслуговує розподільні електромережі, велика частина будинків, яка залишилися без електропостачання, розташована в Тартуському, Вільяндіському і Пярнуському повітах, де пориви вітру перевищували 30 м/сек.

Усуненням несправностей займаються 185 бригад електриків. Головна причина порушення електропостачання - дерева, що впали на дроти ліній електропередач.

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Пошкодження ліній середньої напруги Elektrilevi сподівається усунути до п'ятниці, але ушкодженнями ліній низької напруги займатиметься до наступного тижня.

У декількох містах і районах Естонії вітер зніс або пошкодив дахи шкіл, дитячих садів і приватних будинків, перевернув павільйони автобусних зупинок, по всій країні зламано кілька сотень дерев. Люди в результаті шторму не постраждали.