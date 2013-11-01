Зображення на російській "олімпійській сотні" виявилося плагіатом

Ледве Центробанк Росії ввів в обіг нові купюри, присвячені Олімпіаді-2014, відразу ж спалахнув скандал, який може мати серйозні наслідки, пише Дзеркало Тижня.

На купюрі номіналом 100 рублів зображений сноубордист, виконує трюк. Однак російські блогери відразу ж викрили творців дизайну банкноти в плагіаті: точно таке ж фото спортсмена було виявлено ними в архіві одного з фотобанків.

Трохи пізніше стало відомо ім'я фотографа, який зробив знімок - швейцарець Даніель Алтьєр. Він підтвердив схожість малюнка, використовуваного на олімпійській сторублівці, з його фотографією, знятою в середині 2000-х років на змаганнях у швейцарському Лаксі, зазначивши, що за дозволом на використання його знімка до нього ніхто не звертався.

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Отримавши несподівану популярність, фотограф розповів, що з одного боку він радий, що його фото використовується на банкноті, з іншого - зазначив, що, можливо, вивчить це питання ретельніше. Поки що він не має наміру доводити свої авторські права на знімок і відповідно вимагати компенсацію за його незаконне використання.