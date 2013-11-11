Росіянин кинув помідор у короля Нідерландів і його дружину

Неприємний інцидент затьмарив і без того напружені відносини між Москвою і Амстердамом. Король Нідерландів з дружиною, що знаходилися в російській столиці , виходили з концертного залу , коли невідомі кинули в них помідор. Королівське подружжя не постраждала, подружжя продовжили шлях згідно затвердженого плану заходів, пише Russia Today.

Як з'ясувалося, нападники представляють Націонал-більшовицьку партію, яку в Росії заборонили. Вони звинуватили королівську сім'ю в загибелі свого соратника Олександра Долматова. Він вчинив самогубство в нідерландській депортаційної в'язниці після того, як йому відмовили в політичному притулку. Інцидент стався при і так загострених відносинах між двома країнами.

Нідерланди подали до суду на Росію, звинувативши її в незаконному затриманні 30 активістів «Грінпісу», що перебували на борту судна «Арктік Санрайз». Незабаром після цього в Гаазі поліцейські побили російського дипломата в його власному будинку, а потім відправили його в дільницю без офіційного пояснення причини затримання.

Влада Нідерландів принесли Росії свої вибачення. Проте потім люди в масках проникли в будинок співробітника нідерландського посольства в Москві і побили його. Російська сторона також принесла вибачення і запевнила, що злочинці будуть знайдені. Новий інцидент ніяк не пов'язаний з цими подіями, але він свідчить про те, що відносини між Росією та Нідерландами продовжують погіршуватися.