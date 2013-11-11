Ліберман повернувся в крісло глави МЗС Ізраїлю

Його призначення, напередодні санкціоноване урядом, затвердила більшість парламентаріїв, після чого 55-річний уродженець Молдови склав присягу як міністр, пише РІА Новости.

Основну перешкоду для відновлення Лібермана до посади, яку він займав в 2009-2012 роках, зняв минулої середи Єрусалимський мировий суд, повністю виправдавши його у справі про зловживання суспільною довірою.

На тему: Ізраїльський уряд схвалив повернення Лібермана на посаду глави МЗС

Пост глави МЗС був ще до січневих виборів до парламенту обіцяний Ліберману прем'єром Біньяміном Нетаньяху, який в очікуванні результату судового процесу формально сам очолював зовнішньополітичне відомство.

У правлячому блоці "Лікуд-Бейтену" Ліберман займає друге місце після прем'єра. В очікуванні можливості повернутися в уряд політик очолював парламентську комісію з іноземних справ і оборони.