Кількість жертв найсильнішого тайфуну на Філіппінах перевищила 6 тисяч

Число жертв самого згубного за всю історію Філіппін супертайфуна «Хайянь» («Йоланда») зросла до 6 тисяч та 9 осіб, безвісти пропали майже 1,8 тисячі осіб, передає РІА Новости з посиланням на агентство Ассошіейтед Прес, яке посилається на зведення національної Ради з управління в надзвичайних ситуаціях.

Раніше повідомлялося про загибель 5 тисяч 924 осіб.

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За останніми даними, від стихійного лиха в тій чи іншій мірі постраждали майже 16 мільйонів філіппінців.

Влада вважає, що відновлення зруйнованого або пошкодженого тайфуном житла займе не менше трьох років.

Щороку в сезон дощів з червня по грудень на Філіппінський архіпелаг обрушуються десятки тайфунів. Супертайфун «Хайянь» пройшов через всю центральну частину Філіппін на початку листопада. Він перевершив за розмахом наслідків найзгубніше донедавна стихійне лихо в історії країни - цунамі 1976 року в затоці Моро, яке забрало життя 5-8 тисяч жителів південного острова Мінданао.