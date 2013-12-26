Іран обіцяє збагачувати уран до 60% у разі нових санкцій США
03:08, 26 грудня 2013Світ
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Іранські законодавці розробили законопроект, який зобов'яже уряд збагачувати уран до 60% у разі, якщо США висунуть нові санкції.
Іран обіцяє збагачувати уран до 60% у разі нових санкцій США / Фото: Rus.ruvr.ru
Законопроект підписали 100 законодавців, і він вже направлений на розгляд до Ради Меджлісу, повідомляє Газета.ру з посиланням на іранський телеканал The Press TV.
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Законопроект почали розробляти після того, як члени конгресу США також винесли на розгляд законопроект, в якому пропонується бойкотувати експорт іранської нафти протягом року.
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