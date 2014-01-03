Південна Корея встановить радари біля кордонів КНДР

За інформацією військового джерела, уряд Південної Кореї виділив 3,8 мільярда вон (3,6 мільйона доларів) на розміщення шести радарів на острові Кедондо цього року, пише РИА Новости.

Острів Кедондо розташований всього в 20 кілометрах на південь від 38-й паралелі, що розділяє дві держави.

"Радари допоможуть посилити контроль за Північною Кореєю на острові Кедондо, який вважається вразливим регіоном", - заявив чиновник, що побажав залишитися неназваним.

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На стратегічно важливо розташованому острові несуть службу близько 5 тисяч південнокорейських військових, однак частина прикордонної області не обгороджена колючим дротом, щоб дати можливість жителям острова займатися риболовлею.

Радар може відстежувати об'єкти в нічний час і в погану погоду на відстані п'яти кілометрів.