У Польщі опозиція випереджає владу за популярністю

Згідно з результатами опитування громадської думки, опублікованими 12 січня 2014р., виборці, як і раніше, байдужі до обіцянок влади зосередитися на поліпшенні економічного становища домогосподарств, пише РБК.

На підтримку основної опозиційної партії "Право і справедливість" висловилися 30% респондентів, тоді як правлячу "Громадянську платформу" підтримали лише 26%.

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"Союз демократичних лівих сил" набирає 12% голосів опитаних, а права "Польща разом", чий установчий з'їзд пройшов у грудні 2013р., Отримала схвалення лише 3% громадян.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв зробити підвищення рівня життя основним політичним пріоритетом у 2014р.

Уряд прагне повернути втрачений авторитет серед населення напередодні місцевих і муніципальних виборів, які відбудуться в поточному році. А наступні загальнонаціональні парламентські вибори пройдуть в Польщі наприкінці 2015р.