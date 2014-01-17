На заході Німеччини розбився військовий літак

Бойовий літак Tornado розбився в четвер увечері поруч з автобаном в околицях німецького міста Кобленц (федеральна земля Рейнланд-Пфальц), обидва пілоти встигли евакуюватися і легко постраждали, повідомив РИА Новости представник міської поліції.

"Поки у нас є інформація, що поруч з автобаном А48 впав літак. За останніми даними, це літак бундесверу. Обидва пілоти зуміли катапультуватися, вони отримали легкі поранення. Велика частина уламків літака впали поряд з автомобільною трасою, частина - на ній. Рух дорогою перекрито", - сказав співрозмовник агентства.

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Він не зміг уточнити, про яку модифікації літака Tornado йдеться - перехоплювач або винищувач-бомбардувальник.

Представник військово-повітряних сил Німеччини оперативно прокоментувати цю інформацію не зміг.