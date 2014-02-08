В Аргентині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, 19 людей загинули

Інцидент стався поблизу міста Мендоса в районі населеного пункту Сан-Мартін на заході країни.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеву владу, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу та скоїв лобове зіткнення з автобусом. В результаті обидва транспортні засоби загорілися. Багато людей згоріли живцем.

За попередніми даними, швидкість вантажівки на момент зіткнення перевищувала 120 кілометрів на годину. До моменту зіткнення вона проїхала по «зустрічній» уже кілька кілометрів, і його переслідувала поліція. За однією з версій, контейнеровоз, на якому були бразильські номери, був викрадений. Водій вантажівки також загинув в аварії. Особи загиблих пасажирів автобуса встановлюються.

В даний час місце події оточене, рятувальники витягують тіла з автобуса. На місце події прибув губернатор Мендоси і керівництво силових служб провінції.