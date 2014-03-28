Чеські вчені запросили на роботу "неугодного" професора з Росії

У заяві університету говориться, що «відомий російський історик і політолог Андрій Зубов працюватиме на факультеті соціальних студій на посаді професора».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявила з цього приводу речник університету в Брно Тереза Фойтова, чеські вчені знають з власного історичного досвіду, «коли педагоги переслідувались за своє критичне ставлення до держави. Їхні кар’єри були знищені, ось чому ми до цього такі чутливі».

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Фойтова наголосила також, що цією пропозицією чеські вчені висловили солідарність російському вченому, оскільки вважають, «що якщо критика є демократичною й будується на повазі до свобод, тоді ніхто не мав би втрачати роботу тільки тому, що критикує державу».

Російський учений Зубов прийняв запрошення відвідати університет у Брно. Його приїзд до Чехії, як зазначила речник університету, очікується наступного тижня.

Як повідомлялося, відомий російський учений Андрій Зубов 24 березня був звільнений з Московського державного інституту міжнародних відносин через його критичну заяву щодо анексії Криму, зокрема, за її порівняння з гітлерівським аншлюсом Австрії.