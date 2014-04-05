В Індії двох заарештованих українських моряків відпустили під заставу, один залишається у в'язниці

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на посла Естонії в Індії Вільяра Лубі.

Тепер екіпаж чекатиме судового вердикту, перебуваючи в готелі. За попередніми даними, готель розташований приблизно за кілометр від поліцейської дільниці, куди моряки мають приходити відмічатися двічі на день.

Водночас, як повідомляє британська служба BBC, двоє членів екіпажу - британець Пол Тауерс і капітан судна, українець Валентин Дудник, залишаються у в'язниці.

Судно Seaman Guard Ohio, що прямувало під прапором Сьєрра-Леоне і належало американській компанії AdvanFort, було затримано індійською владою в жовтні минулого року. Екіпаж і група охорони судна від піратів складаються з 35 громадян Індії, Естонії, Великобританії, України. Заарештованим висунуто звинувачення в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів, а також у незаконному придбанні палива.

Читайте такожЗМІ: В Індії намагався повіситися українець - капітан затриманого корабляФірма AdvanFort, що надає послуги з охорони суден від піратів, внесла заставу у розмірі 2,5 мільйони рупій, або приблизно 30 тисяч євро. Рішення про звільнення під заставу було прийнято судом ще 26 березня. AdvanFort готова забезпечити членів команди судна житлом і утримувати їх до тих пір, поки вони будуть змушені перебувати в Індії.

Раніше членів команди вже відпускали під заставу, але пізнішеіндійський суд скасував це рішення.