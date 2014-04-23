Авіація НАТО зупинила російські вторгнення в повітряний простір Прибалтики - посол

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив посол США при НАТО Даглас Лут, додавши, що від сьогоднішнього дня до Польщі та трьох балтійських країн прибувають додаткові піхотні підрозділи НАТО.

"З часу посилення патрулювання повітряного простору Балтії, російські військово-повітряні вторгнення чи майже вторгнення зведені до нуля. Наш висновок - Росія зрозуміла, з чим має справу", - сказав Лут на безпековій конференції, присвяченій вересневому саміту НАТО в столиці Уельсу Кардіфі.

За словами посла, розвідувальні літаки НАТО із системами АВАКС з початком кризи у Криму почали патрулювання повітряного простору Румунії та Польщі. Усього НАТО вжило або вживатиме 18 додаткових безпекових заходів у відповідь на українську кризу.

Читайте такожСША направили 600 військових до країн Східної Європи"Ці заходи охоплюють простори від Балтії до Чорного моря. Вони комплексні і збалансовані. США відсьогодні вводять додаткові підрозділи до Польщі та трьох балтійських країн. НАТО - це підвалина безпеки не лише для Європи, але й для Північної Америки. І ми зараз посилюємо цю підвалину і збільшуємо її", - сказав посол Лут.