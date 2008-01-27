Boeing 766 ударився об злітну смугу аеропорту Шереметьєво

Літак американської авіакомпанії Delta, що відправився в рейс із московського аеропорту «Шереметьєво», повернувся на аеродром вильоту після того, як при зльоті зачепив злітно-посадочну смугу.

Як повідомляє "Газета.ру", інцидент стався в суботу о 13.29 за московським часом.

При посадці літака в аеропорту були приведені в готовність аварійно-рятувальні служби, проте їхня допомога не знадобилася: літак благополучно приземлився.

Після посадки технічні фахівці оглянули авіалайнер і встановили пошкодження так званої «хвостової п`яти» літака. При огляді злітно-посадочної смуги було виявлено пошкодження трьох ліхтарів її осьової лінії. За попередніми даними, вони були зачеплені літаком.

Повітряне судно було усунено від польотів. Авіакомпанія вирішує питання про розслідування події авіаційними властями США.