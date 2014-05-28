Меркель увосьме очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу

21:18, 28 травня 2014
Світ
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Федеральний канцлер Німеччини  Ангела Меркель увосьме очолила список 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes.

Меркель стала найвпливовішою жінкою світу / REUTERS

Відповідний рейтинг опубліковано на сайті видання.

Крім Меркель, до першої десятки потрапили дружина Білла Гейтса Мелінда (№3), голова МВФ Крістіна Лагард(№5), Хілларі Клінтон (№6) і перша леді США Мішель Обама (№8).

Українок у списку немає.

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