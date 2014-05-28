Меркель увосьме очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель увосьме очолила список 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes.

Відповідний рейтинг опубліковано на сайті видання. Крім Меркель, до першої десятки потрапили дружина Білла Гейтса Мелінда (№3), голова МВФ Крістіна Лагард(№5), Хілларі Клінтон (№6) і перша леді США Мішель Обама (№8). Українок у списку немає.

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