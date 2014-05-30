Лідер абхазької опозиції назвав головну вимогу до влади

Головна вимога абхазької опозиції - відставка президента Олександра Анкваба, заявив РИА Новости лідер опозиціонерів, колишній віце-президент республіки Рауль Хаджимба.

«Відставка президента - в першу чергу. А все інше - ланки в ланцюзі», - зазначив він.

При цьому Хаджимба, обраний напередодні главою опозиційного «тимчасової ради народної довіри», підкреслив, що діалог з теперішньою владою триває. «Поки розмова, як мовиться, триває. Який буде результат, покаже час», - повідомив він.

За словами Хаджимби, ситуація в республіці зараз нормальна. «Ситуація спокійна, ніяких ексцесів», - сказав він.

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Ситуація в столиці Абхазії загострилася увечері 27 травня - представники опозиції встановили контроль над будівлею абхазької адміністрації та заявили, що беруть у свої руки тимчасове управління республікою.

Опозиція вимагає відставки президента та реформи системи влади. Цим подіям передував багатотисячний мітинг в Сухумі біля комплексу урядових будівель. Президент республіки Олександр Анкваб охарактеризував ситуацію як спробу захоплення влади збройним шляхом. Прем'єр-міністр країни заявив, що зміна президента Абхазії може відбутися тільки в результаті виборів. У четвер парламент Абхазії прийняв постанову про оголошення вотуму недовіри прем'єру та запропонував президенту країни добровільно скласти повноваження.