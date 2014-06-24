Албанія отримала статус країни-кандидата на членство в Євросоюзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято в Люксембурзі в рамках засідання Ради ЄС з внутрішніх питань.

Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле привітав Албанію з кандидатським статусом.

"Тим не менш, дуже важливо продовжувати реформи", - написав він на своїй сторінці в "Твіттері".