Албанія отримала статус країни-кандидата на членство в Євросоюзі
14:09, 24 червня 2014Світ
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Албанія отримала статус країни-кандидата на членство в Євросоюзі.
фото REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято в Люксембурзі в рамках засідання Ради ЄС з внутрішніх питань.
Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле привітав Албанію з кандидатським статусом.
"Тим не менш, дуже важливо продовжувати реформи", - написав він на своїй сторінці в "Твіттері".
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