У Японії відкрився парк розваг "Чарівний світ Гаррі Поттера"

В Японії, в місті Осака, відкрили тематичний парк розваг "Чарівний світ Гаррі Поттера".

Перші три тисячі відвідувачів чекали на його відкриття з вечора попереднього дня, повідомляють РИА Новости з посиланням на японські ЗМІ.

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Будівництво "Чарівного світу Гаррі Поттера" - нової розважальної зони тематичного парку розваг Universal Studios Japan - обійшлося в 45 мільярдів ієн (близько 450 мільйонів доларів). Як очікується, на рік кількість його відвідувачів буде становити до двох мільйонів осіб.

Церемонія відкриття парку пройшла в дусі популярної серії романів Джоан Роулінг: після заклинання "З'явися!", яке разом з президентом Universal Studios Japan Гленом Гампэлом виголосили актори Еванна Лінч, яка виконала у фільмі роль Полумни Лавгуд, і Том Фелтон, який виконав роль Драко Мелфоя, ворота відчинилися, і перед відвідувачами стали жителі Хогсміда - села чарівників. Головний атракціон "Заборонений день Гаррі Поттера "пропонує до огляду замок Хогвартс: тут можна побачити живі портрети чарівників, відвідати кабінет директора школи чарівників Дамблдора. Шанувальники роману зможуть покататися на "Хогвартс-експресі", зробити покупки в крамниці магічних речей і спробувати вершкового пива.

Парк атракціонів і розваг Universal Studios Japan, що розташований в Осаці на площі 54 га, в минулому році прийняв 10 мільйонів відвідувачів.