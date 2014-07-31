ЗМІ: Росіяни заблокували в Ростові два БТРи без номерів

Фотографії НП виклав на своїй сторінці в Facebook користувач Сергій Ростовцев.

"Без супроводу на В'ятській. ...2-бтри. ....всередині повно народу......хто такі ....кажуть Краснодар....", - написав він.

Як повідомляє у своєму блозі Нова газета з посиланням на очевидців, близько 21:00 на вулиці В'ятській водії та пішоходи помітили дві бронетанкові машини, що рухалися смугою руху.

"Взагалі-то бронетехнікою тепер в Ростові мало кого можна здивувати, вона регулярно ходить вулицями донської столиці. Але ці бойові одиниці відрізнялися від звичних машин: обидві з затертими номерами, подекуди метал сильно проіржавів, без супроводу військової автоінспекції", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожNational Post: звідки українські сепаратисти беруть зброю - докладне розслідуванняЖителі міста перекрили бойовим машинам хід, оточивши їх легковими автомобілями, і викликали співробітників ДІБДР. Одночасно намагалися достукатися (в буквальному сенсі) до тих, хто перебував усередині бронемашин, отримавши у відповідь лише кілька недопалків з люка.

Розбиралися у події з прибулими співробітниками ДІБДР близько півтори години. Після чого (як пишуть в коментарях учасники події) поліції по рації надійшла команда: бронетехніку не затримувати, а супроводити її за міську межу.

Після цього під охороною поліцейських машини поїхали в бік виїзду з Ростова на Новошахтинськ.

У прес-службі ГУ МВС РФ у Ростовській області прокоментувати блокування військової техніки мирним населенням не змогли: у зведеннях цієї події немає.