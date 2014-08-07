BBC: Сьогодні в Австралії день скорботи за загиблими у катастрофі "Боїнга"

Як повідомляє BBC Україна, на борту літака перебували 38 громадян Австралії.

Австралійці занепокоєні тим, що 6 серпня міжнародній місії довелося призупинити пошуки тіл загиблих через бої на сході України.

Як пояснив напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, вести пошукові роботи в цих умовах надто небезпечно, а гарантувати безпеку групі міжнародних експертів неможливо.

"За останні кілька днів ситуація з безпекою на сході України, зокрема на місці катастрофи MH17, погіршувалась. У результаті експерти не можуть виконувати свою роботу на великій частині території", - сказав Рютте.

На думку Нідерландів, ситуація навряд чи зміниться в найближчому майбутньому. За таких обставин, за словами прем’єра, продовжувати місію недоцільно.

Рютте вказав, що рішення призупинити пошуки було ухвалено після консультацій з представниками Австралії, Малайзії та ОБСЄ.

"Той факт, що ми зараз залишаємо місце аварії, не означає, що ми перестали розслідувати причини катастрофи", - сказав прем’єр-міністр.

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Довідка УНІАН. 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК «Бук». Усі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.