У Ліберії з медичного ізолятора втекли хворі на Еболу

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на France Press.

За словами очевидців, нападники зламали двері ізолятора, а потім пограбували його. Також вони кричали, що вірусу Ебола у Ліберії немає.

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У Західній Африці від лихоманки Ебола померли близько тисячі людей, ще 1800 інфіковані вірусом, який викликає це захворювання.