У Ліберії з медичного ізолятора втекли хворі на Еболу
22:28, 17 серпня 2014Світ
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У столиці Ліберії Монровії невідомі озброєні люди напали на медичний ізолятор, в результаті чого звідти втекли 29 пацієнтів, заражених вірусом Ебола.
REUTERS
Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на France Press.
За словами очевидців, нападники зламали двері ізолятора, а потім пограбували його. Також вони кричали, що вірусу Ебола у Ліберії немає.
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У Західній Африці від лихоманки Ебола померли близько тисячі людей, ще 1800 інфіковані вірусом, який викликає це захворювання.
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