У Лондоні зупинили годинник Біг-Бена

"Робота вимагає особливої майстерності й обережності, - заявив головний годинникар Вестмінстерського палацу Пол Робертсон. - Справа в тому, що кожен циферблат, а їх чотири, складений з 360 найтонших стекол у техніці вітражів. Їх товщина не перевищує 2 мм, оскільки спочатку годинник підсвічувалися з допомогою газу", повідомляє ИТАР-ТАСС.

При цьому, за словами Робертсона, який стежить за майже 2 тис. годинами Вестмінстерського палацу, дуже важливо при митті циферблатів враховувати пориви вітру, щоб не пошкодити конструкцію.

Зараз на вежі працюють чотири фахівці, які спустилися на мотузках зі спеціального балкона, що йде по верхній кромці годинника. Діаметр циферблата досягає 7 м.

Побудована у 1859 році башта Вестмінстерського палацу, де зараз розташовується британський парламент, протягом часу змінювала свою назву. Два роки тому вона отримала ім'я правлячого монарха - королеви Єлизавети II. До цього вежа офіційно іменувалася Годинниковою, а неофіційно - Біг-Бен за назвою головного годинникового дзвону.

На час процедури хід головного годинника Сполученого Королівства призупинено.