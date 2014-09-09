Сьогодні оприлюднять звіт про причини катастрофи Boeing-777

Голландські експерти сьогодні планують опублікувати перший звіт про причини катастрофи літака рейсу MH17 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» в небі над східною Україною, передає Радіо Свобода.

Пошуки доказів були ускладнені через ведення бойових дій у районі катастрофи. Для складання звіту голландські фахівці використали інформацію з «чорних скриньок» «Боїнга-777», переговори авіадиспетчерів, супутникові знімки і фотографії з місця падіння літака.

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Звіт не є остаточним, але він буде першим офіційним документом, що містить висновки про причини трагедії. Повний звіт буде оприлюднений протягом року.

Уряд України і кілька західних лідерів називають переконливими докази, що літак із протиповітряної системи «Бук» збили проросійські бойовики. Росія заперечує постачання зброї бойовикам.

Внаслідок трагедії, що сталася 17 липня, загинули 298 осіб, що перебували на борту, більшість жертв були громадянами Нідерландів.