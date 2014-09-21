Російський літак здійснить польот спостереження над територією США

Про це пише ІТАР-ТАРС із посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки начальника національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Руслана Шишина.

"Політ спостереження з максимальною дальністю до 4900 км буде виконуватися в період з 21 по 29 вересня з аеродрому "відкритого неба" Райт-Паттерсон (штат Огайо)", - сказав Шишин.

Читайте такожКанада звинуватила авіацію РФ у провокації на Чорному морі під час навчань НАТОЗа його словами, російський літак спостереження буде виконувати політ за узгодженим з спостережуваної стороною маршруту, а американські фахівці на його борту будуть контролювати порядок застосування апаратури спостереження та дотримання положень, передбачених договором.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня США і Канада скасували спільні військово-повітряні навчання з Росією, які в цьому році повинні були відбутися біля берегів Аляски.