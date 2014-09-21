У Петербурзі затримано кількох учасників Маршу миру

За даними кореспондента радіо "Ехо Москви", затримано 4 особи.

Люди, які прийшли на Марш миру, а це близько 1,5 тис. осіб, зібралися біля Казанського собору. Вони пройшли через Троїцький міст до Марсового поля, і потім через Невський проспект підійшли до Казанського собору.

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У руках в учасників Маршу мирубули плакати "Ні війні!", "Україна, прости", люди несуть жовті квіти. Учасники Маршу повідомляють, що у ньому беруть участь близько 5 тис. жителів міста.

Співробітники поліції намагалися розігнати Марш миру, який не був узгоджений з місцевою владою, однак швидко припинили ці спроби.

В даний час Марш миру в Санкт-Петербурзі вже завершився.