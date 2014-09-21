Ашраф Гані оголошений новим президентом Афганістану

Інавгурація нового глави держави має відбутися наступного тижня, повідомляє радіо "Свобода".

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Між тим, виборча комісія не оприлюднила остаточні результати голосування на виборах, що відбулися в Афганістані у червні.

Сьогодні учасники виборів, кандидати Ашраф Гані й Абдулла Абдулла підписали угоду про розподіл повноважень задля формування уряду національної єдності. Домовленостей вдалося досягнути після кількох місяців суперечок, які точилися між суперниками з моменту закінчення виборів. Абдулла Абдулла очолить виконавчу гілку влади.