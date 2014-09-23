США завдали авіаудару по позиціях ісламістів у Сирії
08:48, 23 вересня 2014Світ
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Військова авіація США приступила до нанесення ударів з повітря по позиціях бойовиків "Ісламської держави" на території Сирії.
REUTERS
Про це в Twitter повідомив представник Пентагону віце-адмірал Джон Кірбі.
Читайте також100 тисяч курдів втекли з Сирії до Туреччини через наступ ісламістів"Військові США і країн-союзників приступають до нанесення ударів по цілям, що належить ІГ, в Сирії, використовуючи винищувачі, бомбардувальники і "Томагавки", - написав він.
US military & partner nation forces have begun striking ISIL targets in Syria using mix of fighters, bombers and Tomahawk missiles.
- Rear Adm. John Kirby (@PentagonPresSec) 23 вересня 2014
Авіація США завдала перших ударів по позиціях ісламістів у Сирії
Як повідомляв УНІАН, раніше Президент США Барак Обама підтвердив свою відмову посилати війська в Ірак для проведення наземної операції з боротьби з угрупованням «Ісламська держава».
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