РФ вимагає від ООН перевірити причетність України до катастрофи Boeing
Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін направив голові Ради Безпеки Саманті Пауер лист з вимогою перевірити інформацію про пуски ракет українськими силовиками в районі аварії Boeing-777.
У листі він навів рекомендації, які, на думку російських експертів, слід розглянути в ході подальшого розслідування катастрофи пасажирського літака на сході України, передає ІТАР-ТАСС.
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Одним з головних завдань Віталій Чуркін назвав аналіз пошкоджень частин літака, пошук вражаючих елементів на місці катастрофи, експертну оцінку патологоанатомів, вивчення даних українських радіолокаторів і записів переговорів екіпажу та диспетчерів.
Російська сторона вважає, що важливо також отримати інформацію про польоти військових літаків в зоні конфлікту та відомості про пуски ракет українськими силовиками.
Як повідомляв УНІАН, Boeing 777 Malaysia Airlines, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня над Донецькою областю. На його борту перебували 298 осіб. Всі вони загинули.