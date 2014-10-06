В ЄС заявили, що мають переоцінити відносини з Росією у наступні п'ять років

Кандидат на посаду Верховного представника Європейського Союзу, віце-президента Європейської комісії Фредеріка Могеріні висловлюється за перегляд відносин з Росією та повну підтримку Україні.

"Росія може і не є партнером на цей момент, але є стратегічною країною у світі і сусідом, перш за все, для України. Я вважаю, що ми повинні глибоко переоцінити наші відносини з Росією у наступні п'ять роки", - сказала вона у понеділок в Брюсселі в рамках засідання комітету Європейського парламенту із закордонних справ.

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Також Могеріні вважає, що ЄС повинен приділяти більше уваги до Сходу, починаючи з "повної підтримки України в плані безпеки, інституційних реформ, політичному процесу, економічних та енергетичних викликів". "У короткостроковій перспективі нам потрібне повне виконання Мінських домовленостей, повна, а не часткова, підтримка зусиль Порошенка, щоб на сході країни був мир", - наголосила вона.

Кандидат на посаду Верховного представника ЄС також висловилася за підтримку Молдавії, Грузії, "особливо у найближчі місяці", а також за співпрацю з Вірменією та Азербайджаном.