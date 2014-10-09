Михайла Горбачова госпіталізували

Про це в четвер, 9 жовтня, «Російській службі новин» повідомив сам Горбачов.

Він розповів, що стан його здоров'я погіршився у середу, 8 жовтня. «У мене останні сім днів стан був більш менш, але сьогодні я в лікарні. Відбулося загострення. Я лежу під моніторингом, весь в проводах», - сказав він.

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Як зізнався колишній президент СРСР, хвороба перешкодила йому стежити за нобелівським тижнем.

Влітку 2014 року Горбачов провів два тижні в лікарні, де проходив курс реабілітації судин і лікування суглобів. «Так і живу: то в лікарні, то на дачі, то в лікарні, то на дачі», - зазначав він.Через це Горбачов не зміг бути присутнім на прощанні з колишнім президентом Грузії Едуардом Шеварднадзе.

Михайло Горбачов став лауреатом Нобелівської премії миру в 1990 році. Як зазначив Нобелівський комітет, зростаюча відкритість, яку він привніс в радянське суспільство, сприяла зміцненню міжнародної довіри.