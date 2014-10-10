Міністр оборони Грузії: Росія є загрозою для всього регіону

Про це заявив міністр оборони Грузії Іраклій Аласанія після завершення засідання Уряду Грузії, пише Новый регион.

Коментуючи поширену напередодні заяву МЗС РФ він зазначив, що інфраструктура НАТО, незважаючи на протест російської сторони, буде створена в Грузії, і це є частиною домовленостей, досягнутих на недавньому саміті Північноатлантичного Альянсу в Уельсі.

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"Пакет Грузія-НАТО, запропонований Грузії, а саме - відкриття інфраструктури НАТО для проведення спільних навчань для підвищення нашої обороноздатності, як стримуючого фактора від агресії, яка виходить від Росії, це - вирішений питання. З грузинської сторони всі роботи з підготовки до створення та відкриття тренувальної бази НАТО вже завершені. Сильна Грузія є контрибутором міцної стабільності в регіоні. Що ж до загроз, єдиною найбільшою загрозою для регіону є російські окупаційні сили, що знаходяться в Грузії і поточна агресія, яку здійснює Росія стосовно України. 6-го жовтня 2014 ми переслали в штаб-квартиру НАТО свої плани по створенню інфраструктури НАТО і протягом місяця очікуємо остаточної відповіді з цього питання ", - заявив міністр оборони Грузії.

"Ми сподіваємося на те, що в 2015 році Росія, під тиском міжнародного співтовариства,- буде змушена виконати взяті на себе зобов'язання. Сьогодні у нас немає ілюзій щодо цього. У 2008 році і в нинішніх подіях на Україні, головна агресивна сторона - це Росія. Саме Росія є військовою загрозою для всього регіону, - вважає він.