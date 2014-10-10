У Мінську без України відкривається саміт СНД
09:40, 10 жовтня 2014Світ
0 0
У Мінську сьогодні відкривається саміт глав держав СНД.
У Мінську открівается саміт СНД / фото cis.minsk.by
Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Читайте такожЗамість Порошенка на саміт СНД може відправитися український посол
Згідно з повідомленням, білоруський президент вчора провів телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком. Глави держав обговорили порядок денний майбутнього саміту СНД в Мінську.
"Президент України вибачився у зв'язку з неможливістю особисто прибути на засідання ради глав держав СНД і переконливо попросив президента Білорусі в якості голови Співдружності довести позицію України до інших учасників зустрічі. Інтереси України на саміті представлятиме її посол в Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter