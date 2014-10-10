У Мінську без України відкривається саміт СНД

Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Читайте такожЗамість Порошенка на саміт СНД може відправитися український посол

Згідно з повідомленням, білоруський президент вчора провів телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком. Глави держав обговорили порядок денний майбутнього саміту СНД в Мінську.

"Президент України вибачився у зв'язку з неможливістю особисто прибути на засідання ради глав держав СНД і переконливо попросив президента Білорусі в якості голови Співдружності довести позицію України до інших учасників зустрічі. Інтереси України на саміті представлятиме її посол в Білорусі", - йдеться в повідомленні.