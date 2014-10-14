Російських хакерів звинувачують у кібершпигунстві за комп'ютерами НАТО, ЄС і України

Російські хакери використовували проломи в системі захисту Microsoft Windows і ряді інших програм, щоб стежити за комп'ютерами, які використовувались у структурах НАТО, Європейського союзу, і України і в компаніях енергетичного і телекомунікаційного секторів, повідомляє Reuters з посиланням на американську компанію iSight Partners.

Компанія, що спеціалізується в області комп'ютерної безпеки дала зрозуміти, що не знає, які саме дані вдалося отримати хакерам.

iSight вважає, що за взлом несе відповідальність група росіян через ряд мовних ключів в програмному коді і особливого вибору цілей.

За даними американської компанії, зломщики, яких iSight називає "Командою піщаного хробака" через виявлені у програмному коді посилання на науково-фантастичний серіал "Дюна", працюють з 2009 року.

За п'ять років команда випробувала різні способи атак цілей, які її цікавлять, однак лише в минулому серпні хакери почали використовувати уразливість більшості версій Windows.

ISight повідомила Microsoft Corp про наявний баг і дала час на його усунення, не розкриваючи інформацію публічно.

Представник Microsoft повідомив, що компанія планує представити автоматичні виправлення до ряду версій своєї ОС у вівторок.

Коментарі влади Росії, ЄС, України або представників НАТО отримати поки не вдалося.

"Ваші цілі майже напевно повинні співвідноситися з вашими інтересами", - сказав голова відділення iSight, що займається проблемами кібершпіонажу Джон Ульквист, зазначивши, що в даному випадку видно зв'язки з Росією.

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При цьому технічних доказів зв'язку хакерів з російським урядом у ISight немає. За словами Ульквиста, на користь існування якоїсь підтримки від влади може говорити той факт, що команда займалася не кіберзлочинами, а саме кібершпигунством.

Так, у грудні 2013 року у НАТО був відправлений заражений документ, присвячений європейській дипломатії. Це були заражені листи, які нібито містили інформацію про проросійську екстремістську діяльность.

ISight стверджує, що її фахівці отримали свідчення того, що деякі комп'ютерні системи українського уряду дійсно були заражені, але не змогли віддалено встановити конкретних жертв.

Фахівці вважають, що більшість цілей були заражені, оскільки хакерами використовувався дуже складний механізм, до цього невідомий. Саме він дозволив обійти майже всі відомі захисні бар'єри.