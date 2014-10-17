Меркель таки встретилась с Путиным

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Під час робочого візиту в Італію Володимир Путін провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - йдеться в короткій новині.

Відомо, що основною тематикою перемовин є Україна, однак інтернет-представництво Кремля наразі не коментує суть розмови.

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Зустріч президента РФ та канцлера ФРН була запланована декількома годинами раніше. Однак через запізнення Путіна німецька сторона скасувала планову зустріч, повідомивши про це ЗМІ.

Зрештою протокольним службам лідерів вдалося узгодити альтернативний час для перемовин.

Як відомо, наразі в Мілані відбувається саміт Азія-Європи (ASEM), в рамках якого заплановані також переговори Путін-Порошенко за участі міжнародних посередників.