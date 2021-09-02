Країна потерпає від нестачі продовольства і медикаментів, ситуація погіршується.

Афганістан зіткнувся із загрозою масового голоду і гострою нестачею медикаментів. Продуктів харчування, що знаходяться на складах ООН, вистачить лише до кінця місяця.

Про це розповів журналістам координатор гуманітарної допомоги ООН в Афганістані Раміз Алакбаров. За його словами, країна сьогодні знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.

Як зазначив представник ООН, на сьогодні головна проблема - це брак продовольства, адже Афганістан пережив жорстоку посуху. Більш ніж половина афганців не знають вранці, чи вдасться їм сьогодні поїсти. У країні гостро не вистачає медикаментів. Очевидно, що виникнуть проблеми у державних службовців, включно з вчителями і лікарями, оскільки раніше вони отримували іноземну допомогу.

ООН і партнерські організації продовжують поставляти в країну гуманітарну допомогу, але її недостатньо. Ще до захоплення країни талібами в організації просили міжнародне співтовариство надати на допомогу афганцям 1,3 млрд доларів. Отримано лише 400 мільйонів.

Алакбаров повідомив, що зараз в ООН переглядають рівень потреби, він однозначно буде вище.

"Тільки для того, щоб задовольнити першорядні потреби в продовольстві, терміново необхідно знайти 200 млн.доларів – тільки щоб нагодувати найбільш нужденних, а найнужденніші – це діти", - пояснив він.

За словами координатора, "дві впливові держави" проявили готовність допомагати фінансово, але цього недостатньо. У мобілізації ресурсів має бути задіяна вся світова спільнота.

При цьому Алакбаров розповів про поведінку талібів, які тепер контролюють країну. За його словами, бойовики пообіцяли дати волонтерам доступ до нужденних, але конкретна ситуація на місцях залежить від багатьох факторів, у тому числі від того, чи дозволяють жінкам працювати. У деяких провінціях жінки, які працювали у сфері освіти та охорони здоров'я, змогли повернутися на робочі місця і навіть взяти участь в оцінці гуманітарних потреб. В інших цього не сталося.

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"Афганістан зараз децентралізований і ситуація постійно змінюється. У різних місцях все по-різному. Наскільки я розумію, уряд ще не сформований, і [зверху] не надходить жодних конкретних вказівок", - пояснив координатор ООН.

Нагадаємо, 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. А 30 серпня США заявили про завершення виведення свого військового контингенту.

Автор: Дмитро Захаров