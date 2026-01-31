Ударний кулак США вже біля Ірану, і зараз Трамп думає, куди вдарити, - WSJ

Трамп сподівається провести блискавичну операцію і не хоче втягуватися у тривалу війну.

США стягнули на Близький Схід потужне військове угруповання. Тепер президент США Дональд Трамп має вирішити, як саме його використати проти Ірану. Про це пише The Wall Street Journal.

За словами чиновників, з якими говорили журналісти, Трамп попросив своїх помічників надати варіанти військової операції, яка б не перетворилася на довготривалу війну. Зокрема розглядаються удари по об'єктах ядерної програми Ірану, знищення іранського арсеналу балістичних ракет, удари з метою повалення уряду чи якась комбінація цих варіантів.

Крім того, Трамп та його команда розглядають можливість використання самої лише погрози військовою силою, щоб домогтися дипломатичних поступок від Ірану.

В ідеалі Трамп прагне домогтися аби Іран погодився на вимоги США щодо повного скасуванняя ядерної програми та звільнив політв'язнів.

Високопоставлений чиновник, ім'я якого не називается, стверджує, що Трамп навмисно висловлюється неоднозначно, щоб зберегти в таємниці свої стратегічні цілі та військові плани.

Як зазначає WSJ, на відміну від попередніх військових операцій, проведених США під керівництвом Трампа, Іран є значно складнішою ціллю для нападу. На відміну від Венесуели чи Ємену, Іран здатен витримати масштабну атаку та відповісти ударами ракет і безпілотників по американських базах, військових кораблях та союзниках США у регіоні, включаючи Ізраїль.

Зокрема цього разу американцям, найімовірніше, не вдастся повторити свій венесуельський успіх і викрасти або вбити верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Іранський диктатор значно уважніший до питань особистої безпеки, та й іранська столиця, Тегеран, розташована далеко вглибині країни, а не на березі моря, як Каракас.

До того ж немає жодних гарантій, що усунення Хаменеї призведе до повалення чи хоча б пом'якшення політичного режиму, йдеться у публікації.

Джастін Логан, директор з досліджень оборони та зовнішньої політики в Інституті Катона у Вашингтоні, зазначає, що Трампу подобається застосовувати військову силу у блискавичних операціях. Однак проблема в тому, що рішучі дії не гарантують потрібний результат.

Ситуація довкола Ірану: останні новини

Як писав УНІАН, міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман під час закритого брифінгу у Вашингтоні підтримав можливий удар США по Ірану, заявивши, що відмова Дональда Трампа від реалізації погроз лише посилить іранський режим, хоча публічно Ер-Ріяд закликає до деескалації та дипломатії.

Така непублічна позиція різко відрізняється від офіційної риторики королівства і пов’язана з переконанням саудівської сторони, що рішення про удар у Вашингтоні фактично вже ухвалене, тож Саудівська Аравія не хоче опинитися в опозиції до США. Водночас у регіоні Перської затоки визнають патову ситуацію: удар несе високі ризики ескалації, але його відсутність може зміцнити позиції Ірану.

