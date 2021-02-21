Раніше повідомлялося про аналогічний інцидент у США.

У Нідерландах при вильоті з аеропорту Маастрихта у вантажного літака Boeing 747-400F один із чотирьох двигунів отримав серйозні пошкодження.

В результаті авіапригоди двигун лайнера, що летів в Нью-Йорк, частково зруйнувався і загорівся. Уламки лопатей турбіни впали в житлових кварталах Меерссена, передає The Aviation Herald.

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Літак після інциденту успішно здійснив посадку в бельгійському Льєжі.

В результаті падіння уламків на землю постраждали дві людини: літня жінка була госпіталізована з незначною травмою голови. Також, дитина отримала опіки при спробі підняти гарячий уламок, зазначає DW.

Пошкодження також отримали кілька автомобілів, на які впали уламки.

Уламки двигуна літака впали в житловому районі в США: що відомо

У пасажирського літака Boeing 777 після вильоту з аеропорту Денвера (США) відірвалася вся обшивка правого двигуна, її уламки впали на житлові райони, а сам двигун загорівся.

Постраждалих ні на землі, ні на борту лайнера не було.

Після інциденту лайнер зміг успішно повернутися і приземлитися в аеропорту Денвера. На цей час невідомо, що стало причиною несправності двигуна.

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Автор: УНІАН