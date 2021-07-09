Глави держав обговорили постійні кібератаки, які здійснюють хакери з Росії проти установ в США і в усьому світі.

Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін провели телефонні переговори.

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Глави держав обговорили постійні кібератаки, які здійснюють хакери з Росії проти установ в США і в усьому світі.

У бесіді з Путіним Байден підняв проблему триваючих кібератак з використанням програм-вимагачів, які торкнулися США.

Байден заявив про необхідність для російської сторони вжити заходів щодо припинення діяльності хакерів, що діють на території РФ. Також він запевнив, що американська влада готова вжити всіх необхідних заходів, щоб захистити "свій народ і критично важливу інфраструктуру перед обличчям цього безперервного виклику".

Також Президенти США поговорили про відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії, рішення про яке сьогодні прийняли в Раді Безпеки ООН.

Питання України, швидше за все, в розмові не піднімалося, оскільки про це не йдеться в повідомленні.

У Кремлі сам факт переговорів підтвердили.

Зустріч Байдена з Путіним

16 червня в Женеві відбулася перша зустріч Байдена у ролі президента США з російським главою Володимиром Путіним. Сторони обговорювали, зокрема, роль Росії в кібератаках на об'єкти Штатів, питання України, договір про ядерні озброєння та отруєння Навального.

За результатами саміту пройшли прес-конференції президентів. Путін говорив про Україну, вступ до НАТО і Мінські угоди. Байден про це згадав лише побіжно. При цьому американський глава заявив, що у відносинах з РФ хоче передбачуваності і стабільності, а Путін, мовляв, прагне уникнути холодної війни.

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Автор: Олег Давигора