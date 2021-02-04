Очікується, що Джо Байден підкреслить важливість активізації відносин країни з союзниками США.

Президент США Джо Байден у четвер оголосить про заморожування передислокації американських військ з Німеччини, яке планував його попередник.

Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на агентство DPA.

"Сьогодні він оголосить, що міністр оборони Ллойд Остін очолить глобальний огляд позицій американських сил. І під час цього огляду буде заморожено передислокацію військ з Німеччини", - сказав Салліван.

Заява Саллівана прозвучала, коли Байден готується відвідати Державний департамент та виголосити першу зовнішньополітичну промову на посаді.

Очікується, що він підкреслить важливість активізації відносин країни з союзниками США.

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"Все, що ми робимо в нашій зовнішній політиці та національній безпеці, буде вимірюватися базовою метрикою: чи це покращить життя та безпеку", - сказав Салліван.

План Трампа щодо зменшення контингенту військ США у Німеччині

Колишній президент США Дональд Трамп минулого року заявив про намір скоротити чисельність американських військових у Німеччині до 25 тисяч осіб. Рішення обумовлене тим, що Берлін "не виконав зобов'язань" щодо фінансування НАТО, пояснив тоді Трамп. Зараз у Німеччині розміщені близько 35 тисяч солдатів і офіцерів Сполучених Штатів Америки. Отже, США виведуть з ФРН навіть більше військ, ніж планувалося спочатку.

Зокрема, Трамп оголосив про плани вивести близько 12000 американських військових з Німеччини на тлі тривалої суперечки з Берліном щодо витрат на оборону.

В цей час США мають близько 34500 військовослужбовців, дислокованих у Німеччині.

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Автор: УНІАН