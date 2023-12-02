Німеччина невдоволена тим, що країни ЄС використовують Фонд миру для модернізації власної армії.

Німеччина прагне скоротити розмір свого внеску до Фонду миру ЄС, з якого країни Євросоюзу отримують грошову компенсацію за передану Україні зброю. Про це пише The Daily Telegraph із посиланням на документ, який редакція отримала в своє розпорядження.

У конфіденційному "неофіційному документі" Берлін стверджує, що Європейський фонд миру у своїх розрахунках повинен взяти до уваги мільярди військової допомоги, яку він надав Києву на двосторонній основі. У Берліні вважають, що "внески в натуральній формі" мають бути "повністю зараховані як узгоджені внески держави-члена в український конверт" фонду.

Видання зазначає, що таке формулювання викликає побоювання, що Німеччина хоче зменшити свій обов’язковий внесок в "український конверт" Фонду миру ЄС на суму своїх прямих поставок зброї Україні.

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"Німеччина часто скаржиться, що країни-члени блоку зловживають схемою Фонду миру, щоб відправляти стару зброю в Україну та використовувати [отримане натомість з Фонду грошове] відшкодування для модернізації своєї армії", – пише The Daily Telegraph.

Військова допомога Україні від Німеччини – останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні Німеччина повідомила про поставку Україні чергової партії озброєння. До неї зокрема увійшли артилерійські боєприпаси, автомобілі військового призначення, стрілецька зброя та набої.

Також ми розповідали, що наприкінці листопада Берлін виділив додаткові 11,5 млн євро на допомогу Україні через трастовий фонд НАТО. З нього фінансуються витрати на задоволення потреб ЗСУ, не пов’язаних з поставками летальної зброї.

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