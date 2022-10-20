У Єврокомісії підкреслили, що виключення для подарунків з санкцій не передбачені.

20 пляшок горілки, відправлених екс-прем'єру Італії Сільвіо Берлусконі в якості подарунка на день народження від російського диктатора Володимира Путіна, порушують європейські санкції, введені після вторгнення в Україну.

Про це йдеться в заяві представника Єврокомісії, передає Reuters.

За його словами, пакет санкцій ЄС проти Росії, узгоджений у квітні, розширив заборону на імпорт російських товарів, включаючи спиртні напої, у тому числі горілку. У Єврокомісії також додали, що винятки для подарунків не передбачені.

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Разом із тим в Єврокомісії відзначили, що застосування санкцій залежить від окремих держав-членів ЄС, і поки не ясно, чи буде італійська влада робити які-небудь дії для розслідування цієї справи.

Скандальні заяви Берлусконі про Путіна і війну в Україні

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі є давнім другом Путіна. Цього тижня італійське видання LaPresse опублікувало два аудіозаписи його виступу перед депутатами своєї партії "Вперед, Італіє" у нижній палаті парламенту.

У першому аудіозаписі він розповів, що знову зв'язався з російським президентом і обмінявся "люб'язними листами" і подарунками. "На мій день народження він надіслав мені 20 пляшок горілки і дуже милого листа", - сказав Берлусконі, якому минулого місяця виповнилося 86 років. У відповідь італійський політик, за його словами, вислав Путіну кілька пляшок Ламбруско.

У другому аудіозаписі Берлусконі заявив, що Україна нібито провалила "мирну угоду 2014 року", яка була розроблена, щоб "покласти край війні в Донецькій і Луганській областях на сході України".

Повторюючи звинувачення Путіна, які були відкинуті Україною, Берлусконі сказав, що Зеленський нібито значно погіршив ситуацію, коли прийшов до влади в 2019 році.

Берлусконі також повторив твердження, що Путін піддався внутрішньому тиску і вторгся в Україну тільки для того, щоб створити новий уряд "з порядних людей зі здоровим глуздом".

Після того як був опублікований перший запис, партія "Вперед Італіє" заявила, що погляд Берлусконі на війну "відповідає позиції Європи і Сполучених Штатів".

Після публікації висловлювань Берлусконі про Путіна і війну в Україні Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступним прем'єр-міністром Італії, заявила, що її новий уряд буде пронатівським і стане повноправною частиною Європи. "Італія з нашим урядом ніколи не буде слабкою ланкою на Заході", - сказала вона і додала, що будь-яка партія, яка не згодна з її лінією зовнішньої політики, не повинна входити до складу уряду.

Дружба Берлусконі і Путіна

У квітні давній друг російського терориста №1 Берлусконі заявив, що завжди вважав Путіна "людиною демократії і миру", проте тепер розчарований ним.

Уже пізніше він сказав, що Європа повинна об'єднатися і спробувати змусити уряд України прийняти вимоги Росії. За його словами, посадити Путіна за стіл переговорів за допомогою різких заяв не вийде. Також він заявляв, що відправка "озброєнь в Україну робить Італію співучасницею даного конфлікту".

У вересні колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що російського президента Володимира Путіна "втягнули" у війну в Україні. За його словами, російська армія повинна була замінити уряд України "пристойними людьми".

Він зазначив, що історію про вбивство російськомовних на сході України створили російські ЗМІ, а репортажі, які просуваються "сепаратистськими" силами і націоналістично налаштованими політиками, "не залишили Путіну іншого вибору".

Згодом Берлусконі заявив, що його слова були "занадто спрощені". "Агресія проти України невиправдана і неприйнятна, позиція [Forza Italia] чітка. Ми завжди будемо з ЄС і НАТО", - додав він.

Вибори в Італії - перемога правого альянсу з проросійськими політиками

Останні заяви Берлусконі прозвучали, коли він веде переговори про посади міністрів у новому уряді після виборів в Італії 25 вересня, які принесли перемогу правому альянсу.

26 вересня стало відомо, що правий альянс на чолі з партією "Брати Італії" Джорджії Мелоні здобув перемогу на парламентських виборах в Італії. До Альянсу також входять партія "Ліга" Маттео Сальвіні і "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі.

Після перемоги на виборах Джорджія Мелоні пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському "вірну підтримку" її країни. Раніше Зеленський привітав Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Він написав, що "Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом". Очікується, що Мелоні буде призначена прем'єр-міністром наступного тижня.

За відносинами між правою коаліцією Італії і Росією уважно стежать. Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні часто хвалив Путіна і носив футболку з обличчям російського лідера.

А у вівторок новообраний спікер нижньої палати Лоренцо Фонтана заявив в інтерв'ю на державному телебаченні про наслідки санкцій проти Росії. "Вони можуть стати бумерангом, і ми стикнемося з великими труднощами", - сказав він у ток-шоу Porta a Porta.

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