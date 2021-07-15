До Вроцлава вона добиралася на машині.

Білоруську письменницю, лауреата Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич запідозрили в тому, що вона намагалася пронести бомбу в літак.

Про це повідомляє Фонд нобелівського лауреата Ольги Токарчук.

Вчора Алексієвич мала прибути до Вроцлава, проте її затримали в берлінському аеропорту. Її відпустили тільки після того, як літак полетів.

"Розповідь у стилі Лукашенка. В аеропорту Берліна, коли я реєструвала свій основний багаж, під час перевірки безпеки мої речі, які я поклала на конвеєр, були раптово вилучені і знову перевірені", - розповіла Алексієвич.

Читайте такожМільярдер Річард Бренсон планує побудувати готель на МісяціСтюардеса почала ретельну перевірку сумки письменниці, проте в якийсь момент відкинула її.

На місце викликали поліцію. Пізніше Алексієвич сказали, що в її сумці знаходиться бомба.

"Жінка-поліцейський вказує на мою сумку і каже, що там бомба! Я кажу, що вони, мабуть, божевільні", - розповіла вона.

Багаж жінки знову перевірили і, не виявивши нічого, відпустили її. На літак вона вже не встигла. Письменниця каже, що перед нею навіть не вибачилися.

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Автор: Людмила Жерновська