Серед загиблих, окрім сирійців, є громадяни США, Великої Британії та інших країн.

Правозахисники виявили масове поховання неподалік столиці Сирії Дамаска. У ньому знаходяться тіла щонайменше 100 000 людей, убитих під час правління диктатора Башара Асада.

Як пише Reuters, це одне з п'яти таких поховань. Виданню про це розповів керівник організації "Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій" Муаз Мустафа.

За словами правозахисника, інформація про ці поховання базується на свідченнях робітників, які змогли втекти з країни.

Відео дня

"100 000 — це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці. Це дуже, дуже консервативна оцінка", – сказав Мустафа.

Він вважає, що кількість масових поховань у Сирії може значно більшою за п'ять. Серед загиблих, окрім сирійців, є громадяни США, Великої Британії та інших країн.

За його словами, розвідувальне управління сирійських військово-повітряних сил займалося транспортуванням тіл. Спочатку їх звозили до військових шпиталів, де людей катували до смерті, а потім передавали різним розвідувальним підрозділам. Згодом тіла доставляли до місць масового поховання.

Мустафа зазначив, що для поховань використовували муніципальне похоронне бюро Дамаска. Його працівники допомагали розвантажувати тіла з рефрижераторних вантажівок.

Правозахисники поговорили з водіями та бульдозеристами, яких змушували копати масові могили. За словами Мустафи, робітникам часто наказували ущільнювати тіла, щоб вони помістилися у могили, а потім засипати їх землею.

Правозахисник стурбований тим, що ці місця поховань залишаються незахищеними. Мустава наголосив на необхідності їх збереження, щоб зберегти докази для майбутніх розслідувань.

Ситуація у Сирії - останні новини

УНІАН повідомляв, що наступ повстанських сил у Сирії розпочався 27 листопада, а вже 8 грудня командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада.

9 грудня стало відомо, що у Сирії з підземних камер рятують тисячі людей з в'язниці Седная, відомої як "табір смерті" та "людська бійня". Припускалось, що у підземних камерах перебуває понад 10 тис. людей.

Як писав Financial Times, Центральний банк Сирії у 2018-19 роках відправив у Москву близько 250 мільйонів доларів готівкою, хоча країна гостро потребувала іноземної валюти для стабілізації економіки.

Вас також можуть зацікавити новини: