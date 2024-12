Внаслідок страт, тортур, голоду чи відсутності медичної допомоги за 10 років там загинуло близько 30 тис. людей.

У Сирії з підземних камер рятують тисячі людей з в'язниці Седная, відомої як "табір смерті" та "людська бійня".

Як пише The Telegraph, повстанці зайшли на територію Седнаї 8 грудня. Вони почали відчиняти металеві двері камер, щоб звільнити тисячі змучених, приголомшених в'язнів.

Зазначається, що зараз тривають рятувальні роботи, припускається, що у підземних камерах перебуває понад 10 тис. людей. "Вони знаходяться в лабіринті камер, на глибині до 30 м під землею. Люди замкнені за масивними дверима", - пише видання.

Відео дня

За даними ЗМІ, багато ув'язнених були в підземеллі без електрики, їжі, води та доступу повітря. До цих камер немає вільного доступу – двері замкнені на електронні замки, до яких потрібні спецкоди. Тому для порятунку людей, які перебувають у підземних відсіках, доводиться пробивати підлогу та стіни. Поки що рятувальник дісталися на два з чотирьох підземних поверхів.

У цій в'язниці знайшли шибениці, а люди утримувалися під землею в жахливих умовах.

Один зі звільнених сказав: "Вам буде важко знайти колишнього в'язня Седнаї, який розповість вам, що насправді там відбувалося, тому що це настільки принизливо. Навіть не знаю, які слова підібрати, щоб описати те, що я побачив".

Також The Telegraph опублікувала відео із цієї в'язниці, з якого випливає, що в одній із камер була маленька дитина. Малюк був у в'язниці разом із матір'ю.

"Очі крихітного малюка були сповнені цікавості та трепету, а його визволителі кричали: "Біжи! Біжи!" Порятунок цієї переляканої дитини з найсумнішої в'язниці Сирії, можливо, є найбільш відповідним символом падіння Башара Асада", - пише видання.

Ситуція в Сирії

За даними відкритих джерел, Седная - військова в'язниця неподалік Дамаску. У ній утримували тисячі ув'язнених як цивільних, так і повстанців. Згідно зі звітом турецької організації Association of Detainees and The Missing in Sednaya Prison, ця в'язниця стала "табором смерті" після того, як країна у 2011 році поринула у громадянську війну. Зокрема, за даними організації, від страти, тортур, голоду чи нестачі медичної допомоги станом на 2021 рік там загинуло близько 30 тис. людей.

За даними іноземних ЗМІ, сирійські повстанці за пів року до цього наступу попередили Туреччину про плани повалення режиму Асада та отримали мовчазне схвалення. Йдеться, що повстанці не могли діяти, не попередивши про це Туреччину, яка була головним спонсором сирійської опозиції з перших днів війни. Уряд турецького президента Тайіпа Ердогана тривалий час виступав проти такого масштабного наступу повстанців, побоюючись нової хвилі біженців. Однак повстанці відчули жорсткість позиції Анкари щодо Асада на початку цього року, після того, як диктатор відкинув неодноразові пропозиції Ердогана стосовно політичного вирішення військового глухого кута у країні.

Вас також можуть зацікавити новини: