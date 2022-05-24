80% коштів з витрачених у квітні – це оплата товарів у pos-терміналах торговельної мережі й отримання готівки.

У квітні українці, що виїхали за кордон через війну з Росією, витратили там близько $2 млрд, розраховуючись або знімаючи готівку з карток українських банків.

Про це, з посиланням на дані Нацбанку, Forbes розповів представник України у Світовому банку Роман Качур.

"Виходить, наші біженці – не зовсім біженці, а доволі заможні туристи, які активно підтримують європейську індустрію гостинності", – каже Качур.

Пресслужба НБУ підтвердила ці цифри. 80% коштів з витрачених у квітні $2 млрд – це оплата товарів у pos-терміналах торговельної мережі й отримання готівки.

Якщо порівняти з тогорічною статистику закордонних витрат, то можна побачити 3–4-кратне зростання. "У другій половині 2021 року українці розраховувались у мережах банків-нерезидентів на $500–700 млн щомісячно. Ще до $50 млн знімали в банкоматах готівкою", – коментує фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Причина очевидна: війна змусила мільйони українців шукати притулку в Європі. За даними міністерки соціальної політики Марини Лазебної, понад 5 млн українців з початку війни виїхали за межі країни. З них 4,5 млн – до країн-сусідів, у тому числі понад 2 млн – до Польщі.

Відʼїзд мільйонів українців (переважно жінок з неповнолітніми дітьми) суттєво зменшив внутрішній споживчий попит.

Натомість переїхавши, українці роблять посильний внесок у споживчий ринок ЄС (справка: споживчі витрати загалом за 2021 рік в ЄС становлять €6,86 трлн, за даними Євростату). "Враховуючи кількість біженців, виходить, що кожен українець вкладає в економіку європейських країн по $400 на місяць", – порахував Качур.

Нацбанк рахує інакше: вони беруть дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців, згідно з якими з України виїхало 6,4 млн людей.

Тож кожен українець у квітні розрахувався карткою в середньому на $125 (в еквіваленті) та зняв приблизно $150 готівки в банкоматі.

Раніше повідомлялося, що напад Росії на Україну призвів до того, що кількість біженців у світі вперше в історії перевищила 100 млн осіб.

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