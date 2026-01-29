Британський аналітик пояснив, чому Трамп так поспішає з миром: справа не лише в Україні

Кларк також зауважив, що Путін не хоче швидкого перемирʼя.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче швидкого укладення мирної угоди щодо війни Росії проти України. Американський лідер переслідує власну мету.

Таку думку в коментарі Sky News висловив британський військовий аналітик Майкл Кларк. Він пояснив, що насправді Трампу потрібно досягти завершення війни, оскільки він хоче вести бізнес із Росією та укласти низку угод з Москвою.

"Він хоче угоди з нерухомості, він хоче угоди з енергетики, він хоче угоди щодо розвитку, угоди з корисних копалин. Він не може укласти їх з Росією, поки триває війна, тому він хоче покінчити з війною, щоб мати можливість підійти до Росії як бізнесмен з набагато ширшим спектром питань", – зазначив Кларк.

Відео дня

Водночас Путін вважає, що він "на коні" і не хоче швидкого перемирʼя, каже аналітик.

"Він відчуває, що це його момент, як з огляду на те, чого він досяг досі, так і з огляду на те, що в Білому домі є Дональд Трамп, який створює дуже сприятливе середовище для його політики. Тому він не зацікавлений у перемир'ї", – додав він.

Кларк припустив, що правитель РФ зацікавиться перемирʼям "лише тоді, коли відчує, що втратить багато з того, що, на його думку, він здобув".

Завершення війни в Україні: інші новини

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що загальна угода щодо гарантій безпеки для України вже досягнута. За його словами, обговорення цього питання продовжується. Зобовʼязання можуть включати розгортання невеликого європейського військового контингенту за матеріально-технічної підтримки Вашингтона.

Раніше Kyiv Independent писало, що за лаштунками переговірники РФ займають більш прагматичну позицію у питанні завершення війни проти України, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: