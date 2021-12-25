Брати загиблого кажуть, що мачуха завжди жорстоко до нього ставилася.

У штаті Індіана (США) матір та мачуху звинуватили у вбивстві 9-річного хлопчика. Одна з жінок до смерті забила дитину, а інша - не припинила знущання.

Про це пише New York Post.

9-річний Елайджа Томас Росс помер після того, як його палицею жорстоко побила мачуха Альоша Лін Міллер.

За жорстоким побиттям хлопчика стежила його рідна мати та дружина підозрюваної у вбивстві Джена Мей Міллер. За словами жінки, дитина під час знущань благала його не бити, але це не зупинило його мачуху.

Читайте такожВітчим і матір жорстоко били дівчинку: стали відомі подробиці вбивства дитини на ЗакарпаттіЯк повідомляє видання, брати хлопчика розповіли, що вони називали підозрювану у вбивстві Альошу Лін Міллер "татом". За словами дітей, жінка завжди жорстоко ставилась до загиблого хлопчика.

Один із хлопчиків пригадав, що у ніч трагедії побився з братом. У розпал конфлікту прийшла мачуха та наказала йому побити Елайджу та поставила потерпілого в куток. Після цього жінка сама відлупцювала 9-річного хлопчика, через що той помер.

Мачуху хлопчика звинувачують в смертельному побитті, а матір - у тому, що вона бачила, як з її сина знущаються, проте ніяк не захистила його.

Як повідомляв УНІАН, педагог, яка працювала заступником директора в одній з початкових шкіл Сполученого Королівства Великобританія, разом зі своїми 52-річним партнером ґвалтували дівчинку, якій не було й 13 років, і знімали знущання з неї на відео. 42-річна жінка глумилася над школяркою. Дівчинку вони називали "маленькою іграшкою".

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