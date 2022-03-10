За словами держсекретаря США, історія повторилася, проте тепер російський уряд жорстоко морить голодом українські міста.

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів паралель між військовою блокадою російського міста Ленінград (зараз Санкт-Петербург) нацистами під час Другої світової війни й тим, що відбувається зараз в українському Маріуполі.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Кожному росіянину відомо про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, проте тепер російський уряд жорстоко морить голодом українські міста", - йдеться у твіті.

На додаток Блінкен виклав колаж з двох фото - Ленінграда 1942 року і Маріуполя 2022-го.

Раніше, після нанесення російською армією авіаударів по пологовому будинку в Маріуполі, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно зупинити кровопролиття.

9 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що за час блокади Маріуполя, який з перших днів війни перебуває під обстрілами, загинули вже близько 1 300 мирних жителів.

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